Донбасс пока не может войти в состав РФ: провести "референдум" сейчас невозможно, — Песков

Представитель Кремля заявил, что организовать голосование нельзя из-за продолжения боевых действий в регионе.

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В Кремле не видят возможности проведения "референдума" о вхождении Донецкой и Луганской областей в состав РФ, так как в регионе продолжаются бои. Об этом в комментарии журналистам в четверг, 2 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель российского лидера заверил, что решения о проведении "референдумов" принимаются "не в Кремле" — для этого, по словам Пескова, необходимо "решение людей", которые проживают на территории Донбасса. В то же время пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что одного желания населения региона мало — для того, чтобы организовать голосование, необходимо создать безопасные условия.

"Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары (…) и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении "референдума" — ред.) Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия", — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ затронул тему поставок современного западного вооружения украинским войскам. Песков отметил, что в случае его применения против объектов на территории России ситуация сильно изменится "в неблагоприятную сторону". При этом представитель Кремля отметил, что передача Киеву оружия "не меняет всех параметров" войны, а цели, которые поставила перед собой Москва "будут достигнуты".

Напомним, 1 июня член делегации Кремля на переговорах с Украиной, депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что временно оккупированные территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей могут быть "присоединены" к России уже в июле, после проведения "референдумов".

Тем временем российские СМИ сообщали, что референдумы о вхождении в состав РФ Херсонской, Донецкой, Луганской областей, грузинского региона Южная Осетия, а также о слиянии России с Беларусью может пройти 11 сентября — в единый день голосования, когда россияне будут выбирать губернаторов.