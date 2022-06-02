Донбас поки не може ввійти до складу РФ: провести "референдум" зараз неможливо, — Пєсков

Представник Кремля заявив, що організувати голосування не можна через продовження бойових дій у регіоні.

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У Кремлі не бачать можливості проведення "референдуму" про входження Донецької та Луганської областей до складу РФ, оскільки в регіоні тривають бої. Про це в коментарі журналістам у четвер, 2 червня, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Представник російського лідера запевнив, що рішення про проведення "референдумів" приймаються "не в Кремлі" — для цього, за словами Пєскова, потрібне "рішення людей", які проживають на території Донбасу. Водночас прессекретар президента РФ наголосив, що одного бажання населення регіону замало — для того, щоб організувати голосування, необхідно створити безпечні умови.

"Коли безпека повністю не забезпечена, а ми бачимо, що й продовжуються удари (...) і так далі, звичайно, в цих умовах навряд чи можна говорити (про проведення "референдуму" — ред.). Для цього необхідне бажання та вирішення самих людей і необхідно створити умови", — сказав Пєсков.

Також прессекретар президента РФ торкнувся теми постачання сучасного західного озброєння українським військам. Пєсков зазначив, що в разі його застосування проти об'єктів на території Росії ситуація дуже зміниться "в несприятливий бік". Водночас представник Кремля зазначив, що передача Києву зброї "не змінює всіх параметрів" війни, а цілі, які поставила перед собою Москва, "досягнуть".

Нагадаємо, 1 червня член делегації Кремля на переговорах з Україною, депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що тимчасово окуповані території Донецької, Луганської та Херсонської областей можуть "приєднати" до Росії вже в липні після проведення "референдумів".

Тим часом російські ЗМІ повідомляли, що референдуми про входження до складу РФ Херсонської, Донецької, Луганської областей, грузинського регіону Південна Осетія, а також злиття Росії з Білоруссю може пройти 11 вересня — у єдиний день голосування, коли росіяни обиратимуть губернаторів.