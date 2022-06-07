Пєсков спростував чутки про відмову РФ обговорювати на переговорах статус Запоріжжя та Херсона

РосЗМІ поширили інформацію про те, що Москва відмовляється розглядати питання щодо статусу Херсонської та Запорізької областей на можливих переговорах із Києвом.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сьогодні, 7 червня, заявив, що інформація про відмову Москви обговорювати під час переговорів із Києвом статус Херсонської та Запорізької областей не відповідає дійсності. Про це повідомляє агентство "РІА-Новини".

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Видання пише, що російська газета "Известия", посилаючись на високопосадовця Кремля, опублікувала повідомлення про те, що Москва нібито не обговорюватиме статус Херсонської та Запорізької областей, якщо Київ погодиться відновити переговорний процес.

"Ні, це все не так. Це неправильна інформація", — заявив Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати цю інформацію.

У контексті заяв Пєскова зазначимо, що "заступник голови" військово-цивільної адміністрації Херсонської області колаборант Кирило Стремоусов заявив про планування "референдуму" з питання входження регіону до складу Російської Федерації. За його словами, після проведення псевдореферендуму наступним етапом буде проведення виборів до місцевих органів управління. А поки що в області створено якусь громадську раду, яка приймає проміжні рішення.

"Створено громадську раду, яка представляє народ, і вона прийматиме проміжні рішення", — сказав Стремоусов.

Так, окупанти планують сформувати підконтрольні органи законодавчої влади в Херсонській області та запустити процес "приєднання" регіону до Росії.

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Нова сіра зона. Що відбувається у Херсоні і чи буде "референдум"

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков 2 червня заявив, що російська влада поки не бачить можливості проведення "референдуму" про входження Донецької та Луганської областей до складу РФ, оскільки на території областей ще тривають воєнні дії. За його словами, питання про референдум вирішує не Кремль, а люди, які мешкають на Донбасі.

У Херсонській області частково відновився мобільний зв'язок українських операторів. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що зв'язку з переважною більшістю територіальних громад у регіоні встановити поки що не вдається.