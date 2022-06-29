Пессимизм зарубежных СМИ: Подоляк пояснил, почему на Западе не всегда верят в победу Украины

По мнению советника ОП, реальность отличается от предположений и домыслов, поскольку поражение России – безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества.

В западных СМИ периодически появляются публикации, в которых и официальные лица и журналисты говорят в пессимистическом контексте относительно Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram высказал свое мнение по поводу таких публикаций, взяв за пример статью в CNN.

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В своих оценках подобым публикациям Подоляк отметил, что некоторые читатели могут увидеть в них "сложные политические игры" или "российские информационные спецоперации", однако на его взгляд все гораздо банальнее.

"Есть "ястребы", есть "голуби", а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный "работник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе нытьем с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок "Все пропало, Путин побеждает", — отметил с иронией Подоляк.

По его словам, те же люди, которые сейчас пишут в таком ключе в свое время не верили, что с 24 февраля Киев не продержится более 72 часов, и что Европа введет нефтяное эмбарго на экспорт российской нефти, а также в поддержку Украины со стороны НАТО тяжелым вооружением.

По мнению советника, реальность отличается от предположений и домыслов — уже сейчас лидеры западных стран единодушно уверены в поражении России в этой войне.

"То, что Путин должен позорно проиграть эту войну – абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира. Подчеркиваю еще раз: проигрыш РФ – безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращение в советские лагеря и холодные войны", — подчеркнул Подоляк.

Советник добавил, что сейчас о компромиссах и уступках со стороны Киева речь не идет, и это не просто политический лозунг, а конкретный военный расчет. Для того чтобы вернуть оккупированные территории Украине необходимо конкретное количество тяжелой техники для формирования паритета вооружения, убежден Подоляк.

О чем речь?

Накануне канал СNN опубликовал материал, под заголовком "Чиновник Байдена в частном порядке сомневаются, что Украина сможет отвоевать все свои территории", где говорилось о том, некоторые представители Белого дома сомневаются в способности Киева вернуть оккупированные за время войны территории. Журналисты сообщили, что в окружении президента США Джо Байдена идет дискуссия относительно того, должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить победную риторику с учетом потери территорий.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал российским властям найти в себе силы дать реальную оценку состоянию дел в войне и перестать заниматься пропагандой в формате "все идет по плану". Он отметил те ужасающие потери в живой силе и технике, которые понесла Россия за время военных действий в Украине.