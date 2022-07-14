Уйдет в отставку: нардеп Безуглая раскритиковала работу губернатора Сергея Гайдая

"Слуга народа" считает, что в стремлении к "медийности" глава Луганской ОВА не к месту комментирует военные действия в регионе, хотя в Минобороны не раз заявляли, что так делать нельзя.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала работу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая и предрекла ему отставку. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

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Безуглая поставила на вид губернатору его комментарии военных действий в регионе, длительное отсутствие "в глубине" Луганской области и стремление к известности в медиа. В качестве примера она привела его вчерашнее заявление, где губернатор пишет о вражеских ДРГ, которые пытаются пройти через украинские блокпосты.

"Когда не военный, не в секторе национальной безопасности и обороны, но комментируешь военные вопросы каждый день. Какой пункт заняли, что мы там потеряли. Хотя Министерство обороны Украины Главнокомандующий ВС Украины не раз заявляли, что так нельзя", — с этих слов начала свою критику нардеп.

По ее словам, сейчас приходится проводить отдельное исследование относительно оборонных сооружений в Луганской области и соответственно отвечать на вопрос, почему так тяжело было украинским защитникам.

Безуглая считает, что Гайдай стремится к медийности в то время, когда ВСУ сражаются за плацдармы в регионе с целью не выпустить противника за границы Луганской области.

"Луганщину держат ВСУ, не дают россиянам выйти на административные границы, борются за наш плацдарм, чтобы вернуться, ты там ни при чем, а медийности все равно хочется", — упрекнула Гайдая нардеп.

Также она попеняла губернатору, что его "нога не ступала вглубь Луганщины, пока не заставили напрямую и скандально". В виду этого, нардеп предрекла отставку Гайдая вслед за председателем Херсонской ОВА Геннадием Лагутой, которого президент Владимир Зеленский уволил на днях.

Ранее сообщалось, что нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая прибыла на Донбасс, чтобы контролировать военные операции в качестве представителя от Офиса Президента. Украинская журналистка Янина Соколова утверждает, что Безуглая раздает указания военным и критикует действия офицеров.

Марьяна Безуглая 10 июля сообщила, что инициировала исключение своего сопартийца Николая Тищенко из фракции "Слуга народа". Она обвинила Тищенко и Михаила Маймана в том, что они наживаются на войне.