Піде у відставку: нардепка Безугла розкритикувала роботу губернатора Сергія Гайдая

"Слуга народу" вважає, що в прагненні до "медійності" голова Луганської ОВА не доречно коментує воєнні дії в регіоні, хоча в Міноборони неодноразово заявляли, що так робити не можна.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала роботу голови Луганської ОВА Сергія Гайдая та передрекла йому відставку. Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

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Безугла поставила на вид губернатору його коментарі воєнних дій у регіоні, тривалу відсутність "у глибині" Луганської області та прагнення популярності в медіа. Як приклад вона навела його вчорашню заяву, де губернатор пише про ворожі ДРГ, які намагаються пройти через українські блокпости.

"Коли не військовий, не в секторі національної безпеки й оборони, але коментуєш воєнні питання щодня. Який пункт зайняли, що ми там втратили. Хоча Міністерство оборони України Головнокомандувач ЗС України неодноразово заявляли, що так не можна", — з цих слів почала свою критику нардепка.

За її словами, зараз доводиться проводити окреме дослідження щодо оборонних споруд у Луганській області та відповідно відповідати на запитання, чому так важко було українським захисникам.

Безугла вважає, що Гайдай прагне медійності в той час, коли ЗСУ борються за плацдарми в регіоні з метою не випустити супротивника за межі Луганської області.

"Луганщину тримають ЗСУ, не дають росіянам вийти на адміністративні кордони, борються за наш плацдарм, щоб повернутися, ти там ні до чого, а медійності все одно хочеться", — дорікнула Гайдаю нардепка.

Також вона нарікала на губернатора, що його "нога не ступала вглиб Луганщини, поки не змусили прямо та скандально". Зважаючи на це, нардепка передбачила відставку Гайдая слідом за головою Херсонської ОВА Геннадієм Лагутою, якого президент Володимир Зеленський звільнив днями.

Раніше повідомлялося, що нардепка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла прибула на Донбас, щоб контролювати військові операції як представниця від Офісу Президента. Українська журналістка Яніна Соколова стверджує, що Безугла роздає вказівки військовим і критикує дії офіцерів.

Мар'яна Безугла 10 липня повідомила, що ініціювала вилучення свого однопартійця Миколи Тищенка з фракції "Слуга народу". Вона звинуватила Тищенка та Михайла Маймана у тому, що вони наживаються на війні.