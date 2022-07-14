Будем жестко реагировать: Зеленский ответил на признание КНДР "независимости" ОРДЛО (видео)

Глава государства отметил, что действия Пхеньяна даже не нуждаются в дополнительных комментариях. Очевидно, каким путем идет Украина, и к чему могут привести российские оккупанты.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении прокомментировал позицию Пхеньяна относительно независимости "ЛДНР". По его словам, признание КНДР так называемой независимости ОРДЛО даже не нуждается в реакции.

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Украинский президент принял участие в работе конференции "Азиатское лидерство", которая ежегодно проходит в столице Южной Кореи, Сеуле. По словам Зеленского, для Украины важно принимать участие на таких площадках, особенно в азиатском регионе, где можно говорить об интересах и ценностях нашей страны.

"И какая злая ирония: сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина конечно же будет очень жестко реагировать на подобные заявления на всех уровнях. Однако, считает президент, это такая новость, что в дополнительных комментариях она не нуждается, поскольку очевидно — к чему стремится Украина и к чему могут привести российские оккупанты.

Ранее МИД Сирии сообщил о решении признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". По словам главы ведомства Фейсала аль-Микдада, этот шаг является воплощением желания установить дружеские отношения во всех областях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский ставит задачи военному командованию о деоккупации не только Херсонской области, а всей территории Украины. Чтобы реализовать поставленные задачи, считает Данилов, ВСУ используют высокоточное дальнобойное оружие, предоставленное западными союзниками.