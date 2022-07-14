Жорстко реагуватимемо: Зеленський відповів на визнання КНДР "незалежності" ОРДЛО (відео)

Глава держави зазначив, що дії Пхеньяну навіть не потребують додаткових коментарів. Очевидно, яким шляхом йде Україна і до чого можуть привести російські окупанти.

Президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні прокоментував позицію Пхеньяну щодо незалежності "ЛДНР". За його словами, визнання КНДР так званої незалежності ОРДЛО навіть не потребує реакції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Український президент взяв участь у роботі конференції "Азіатське лідерство", яка щороку відбувається у столиці Південної Кореї, Сеулі. За словами Зеленського, для України важливо брати участь на таких майданчиках, особливо в азіатському регіоні, де можна говорити про інтереси та цінності нашої країни.

"І яка зла іронія: сьогодні ж представники окупаційних структур у Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна, звичайно, буде дуже жорстко реагувати на подібні заяви на всіх рівнях. Однак, вважає президент, це така новина, що додаткових коментарів вона не потребує, оскільки очевидно, чого прагне Україна і чого можуть привести російські окупанти.

Раніше МЗС Сирії повідомило про рішення визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". За словами глави відомства Фейсала аль-Мікдада, цей крок є втіленням бажання встановити дружні стосунки у всіх сферах.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання військовому командуванню щодо деокупації не лише Херсонської області, а й усієї території України. Щоб реалізувати поставлені завдання, вважає Данілов, ЗСУ використовують високоточну далекобійну зброю, надану західними союзниками.