Не лише Херсонщина, а й уся Україна: які завдання ставить Зеленський військовим, — Данілов

Збройні сили України для виконання цілей із деокупації всієї країни використовують західне озброєння, за допомогою якого знищують важливі об'єкти ворога.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю каналу "Радіо Свобода" заявив, що президент Володимир Зеленський, коли дає розпорядження військовим, ставить завдання деокупації не тільки Херсонської області, а всієї території України.

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"Ідеться не лише про Херсонщину, йдеться про деокупацію всієї нашої країни, і коли президент ставить завдання нашим військовим, ідеться про всю Україну", — зазначив Данілов.

За його словами, збройні сили поки що не можуть одночасно звільнити всі території, але питання стоїть саме так — звільнення від російських окупантів усієї України.

"Це питання часу та почерговості", — сказав секретар.

Для досягнення поставленої мети, вважає Данілов, ЗСУ використовують високоточну далекобійну зброю, надану західними союзниками, яка систематично завдає ударів по важливих об'єктах росіян.

"У нас не минає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їхні штаби, місця зберігання зброї і техніки. Це озброєння працює бездоганно — постріли поцілюють саме туди, куди їм треба поцілити", — повідомив Данілов.

Також секретар відповів на питання про цілі, які ставлять перед собою російська влада. На думку Данілова, Кремль не змінив публічно заявлених цілей, які полягають у повному знищенні України та її політичного керівництва.

"Завдання в них просте — це знищення нас як країни та знищення вищого політичного керівництва для того, щоб наша країна припинила існування. Вони це публічно заявляли, й інших заяв ми від них не чули", — додав Данілов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку щодо потенціалу Збройних сил РФ. За його словами, в окупантів після чотирьох місяців війни з'явилися перші ознаки виснаження, тому російська армія може вести наступальні дії тільки на одному напрямку.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький 12 липня в контексті виснаження російської армії в Україні заявив, що Кремль може провести загальну мобілізацію лише після офіційного оголошення війни.