Не только Херсонщина, но вся Украина: какие задачи ставит Зеленский военным, — Данилов

Вооруженные силы Украины для выполнения целей по деокупации всей страны используют западное выскоточное вооружение, с помощью которого уничтожаются важные объекты врага.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канала "Радио Свобода" заявил, что президент Владимир Зеленский, когда дает распоряжения военным, ставит задачу деоккупации не только Херсонской области, а всей территории Украины.

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"Речь идет не только о Херсонщине, речь идет о деоккупации всей нашей страны, и когда президент ставит задачи нашим военным, речь идет о всей Украине", — отметил Данилов.

По его словам, вооруженные силы пока не могут одновременно освободить все территории, но вопрос стоит именно таким образом — освобождение от российских оккупантов всей Украины.

"Это вопрос времени и поочередности", — сказал секретарь.

Для достижения поставленных целей, считает Данилов, ВСУ используют высокоточное дальнобойное оружие, предоставленное западными союзниками, которое систематически наносит удары по важным объектам россиян.

"У нас не проходит ни одного дня, чтоб не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, места хранения оружия и техники. Это вооружение работает безупречно — выстрелы попадают именно туда, куда им нужно попадать", — сообщил Данилов.

Также секретарь ответил на вопрос о целях, которые ставят перед собой российская власть. По мнению Данилова, Кремль совершенно не изменил публично заявленных целей, которые заключаются в полном уничтожении Украины и ее политического руководства.

"Задача у них простая — это уничтожение нас, как страны и уничтожение высшего политического руководства, для того, чтобы наша страна прекратила существование. Они это публично заявляли и других заявлений мы от них не слышали", — добавил Данилов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение о потенциале Вооруженных сил РФ. По его словам у оккупантов после четырех месяцев войны появились первые признаки истощения, поэтому российская армия может вести наступательные действия только на одном направлении.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий 12 июля в контексте истощения российской армии в Украине заявил, что Кремль может провести всеобщую мобилизацию только после официального объявления войны.