У РФ больше нет сил наступать более, чем на одном направлении фронта, — Данилов

Секретарь СНБО отмечает, что РФ все еще концентрирует очень большое количество артиллерии и бронетехники, с которым украинские военные не в состоянии справится. Поэтому Украина ведет оборонительную войну, ожидая военной помощи.

После более четырех месяцев вторжения в Украину у российской армии появились первые признаки истощения. У оккупантов больше нет сил для наступления более, чем на одном направлении линии фронта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию The Wall Street Journal.

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Однако в ведомстве отмечают, что после первых ошибок Россия нашла работающую тактику ведения войны. На начальном этапе вторжения российские войска пытались прорваться вглубь украинской территории. Однако они потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения в процессе. Теперь же ВС РФ продвигаются под прикрытием артиллерии.

"Как и в Чечне в 1990-е годы, Россия компенсирует недостатки своих сухопутных войск массированной огневой мощью", — пишут журналисты.

Алексей Данилов рассказал, что РФ концентрирует очень большое количество артиллерии и бронетехники "на каждом квадратном километре", с которым украинские военные не в состоянии справится. Именно в этом у россиян преимущество. Тем не менее ВСУ стремятся замедлить продвижение российской армии, истощая их и готовясь к контратаке, когда они смогут использовать большое количество оружия от стран Запада.

Секретарь СНБО рассказал, что сейчас Украина ведет оборонительную войну, а прибытие американских ракетных систем Himars позволило ВСУ поражать российские цели, до которых раньше они не доставали, а россияне "беззащитны перед ними".

По его словам, Украине будут нужны еще десятки таких установок. Кроме того, украинская армия использовала очень много советского вооружения и боеприпасов, что со временем ей будет нужно полагаться на оружие НАТО.

Он также отметил, что высокий уровень поддержки какого-либо вида контрнаступления Украины может стать причиной недовольства некоторых союзников Украины, которые обязались поддерживать Украину до победы, не уточняя, что означает победа.

"Мы хотим, чтобы нашей победой было возвращение наших территорий и безопасность от нового нападения. Совпадет ли наша победа с победой наших партнеров, которые нам помогают, — большой вопрос", — заявил глава ведомства.

Напомним, 6 июня Алексей Данилов сообщил, что боевой и военный опыт сейчас получают около миллиона украинцев. Он считает, что качество подготовки украинских военных перевесит количество российских войск на войне против Украины.

Аналитики из Института изучения войны считают, что в Кремле все еще рассчитывают на полный захват Украины и установление здесь марионеточной власти. В ISW отмечают, что Владимир Путин готовится к затяжной войне против Украины.