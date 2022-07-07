РФ більше не має сил наступати більше, ніж на одному напрямку фронту, — Данілов

Секретар РНБО зазначає, що РФ все ще концентрує дуже велику кількість артилерії та бронетехніки, з якою українські військові не в змозі впоратися. Тому Україна веде оборонну війну, очікуючи на військову допомогу.

Після більш як чотирьох місяців вторгнення в Україну в російської армії з'явилися перші ознаки виснаження. Окупанти більше не мають сил для наступу більш, ніж на одному напрямку лінії фронту. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal.

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Однак у відомстві зазначають, що після перших помилок Росія знайшла тактику ведення війни, що працює. На початковому етапі вторгнення російські війська намагалися прорватися в глиб української території. Однак вони зазнали невдачі та втратили елітні підрозділи у процесі. Тепер же ЗС РФ просувається під прикриттям артилерії.

"Як і в Чечні в 1990-ті роки Росія компенсує недоліки своїх сухопутних військ масованою вогневою потужністю", — пишуть журналісти.

Олексій Данілов розповів, що РФ концентрує дуже велику кількість артилерії та бронетехніки "на кожному квадратному кілометрі", з яким українські військові не в змозі впоратися. Саме в цьому у росіян є перевага. Проте ЗСУ прагнуть уповільнити просування російської армії, виснажуючи їх та готуючись до контратаки, коли вони зможуть використати велику кількість зброї від країн Заходу.

Секретар РНБО розповів, що зараз Україна веде оборонну війну, а прибуття американських ракетних систем Himars дозволило ЗСУ вражати російські цілі, яких раніше вони не діставали, а росіяни "беззахисні перед ними".

За його словами, Україні будуть потрібні ще десятки таких установок. Крім того, українська армія використала дуже багато радянського озброєння та боєприпасів, тож згодом їй буде потрібно покладатися на зброю НАТО.

Він також зазначив, що високий рівень підтримки будь-якого виду контрнаступу України може спричинити незадоволення деяких союзників України, які зобов'язалися підтримувати Україну до перемоги, не уточнюючи, що означає перемога.

"Ми хочемо, щоб нашою перемогою було повернення наших територій і безпека від нового нападу. Чи співпаде наша перемога з перемогою наших партнерів, які нам допомагають, — велике питання", — заявив глава відомства.

Нагадаємо, 6 червня Олексій Данілов повідомив, що бойовий і військовий досвід зараз отримують приблизно мільйон українців. Він вважає, що якість підготовки українських військових переважить кількість російських військ на війні проти України.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що в Кремлі все ще розраховують на повне захоплення України та встановлення тут маріонеткової влади. В ISW зазначають, що Володимир Путін готується до затяжної війни проти України.