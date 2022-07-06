Близько мільйона українців здобувають бойовий і військовий досвід, — Данілов

Глава РНБО заявив, що мета Росії — демілітаризувати Україну — не вдалася, а за 4 місяці повномасштабного вторгнення в країні, навпаки, відбулася максимальна мілітаризація.

Близько мільйона українців зараз набувають бойового та військового досвіду. Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у Twitter.

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За його словами, якість підготовки українських військових переважить кількість російських військ на війні проти України. Він також подякував партнерам за допомогу.

"Близько мільйона українців отримують бойовий і військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов'язково переважить рашистську кількість. Дякую партнерам!" — написав глава РНБО.

Олексій Данілов також розповів, що мета Росії — демілітаризувати Україну — не вдалася, а в країні за часи вторгнення відбулася максимальна мілітаризація. Наразі Україна нарощує кількість озброєння за допомогою західної техніки й технологій.

"Щодо так званих цілей Росії. Через 4 місяці замість демілітаризації відбулася максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення та насичення сил оборони західною зброєю та технологіями", — заявив він.

Нагадаємо, 27 липня нардеп від "Слуги народу" розповів, що воєнний стан, швидше за все, продовжать після 23 серпня. За його словами, гаряча фаза війни триватиме й восени. Він також розповів, що зараз в Україні відбувається друга хвиля мобілізації, проте продовжувати її поки що не планують.

Раніше, 6 червня Олексій Данілов розповів, що для контрнаступу ЗСУ потрібно ще шість бригад чисельністю 25 тисяч солдатів. Секретар РНБО впевнений, що Україна отримає необхідну кількість озброєння від Заходу та звільнить усі захоплені Росією території.