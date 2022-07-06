Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт, — Данилов

Глава СНБО заявил, что цель России — демилитаризировать Украину — не удалась, а за 4 месяца полномасштабного вторжения в стране наоборот произошла максимальная милитаризация.

Около миллиона украинцев сейчас получают боевой и военный опыт. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

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По его словам, качество подготовки украинских военных перевесит количество российских войск на войне против Украины. Он также поблагодарил партнеров за помощь.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество. Спасибо партнерам!", — написал глава СНБО.

Алексей Данилов также рассказал, что цель России — демилитаризировать Украину — не удалась, а в стране за время вторжения произошла максимальная милитаризация. Сейчас Украина наращивает количество вооружения с помощью западной техники и технологий.

"Что касается так называемых целей России. Через 4 месяца вместо демилитаризации состоялась максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями", — заявил он.

Напомним, 27 июля нардеп от "Слуги народа" рассказал, что военное положение, скорее всего, продлят после 23 августа. По его словам, горячая фаза войны продлится и осенью. Он также рассказал, что сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации, однако продолжать ее пока что не планируют.

Ранее, 6 июня Алексей Данилов рассказал, что для контрнаступления ВСУ нужно еще шесть бригад, численностью 25 тысяч солдат. Секретарь СНБО уверен, что Украина получит необходимое количество вооружения от Запада и освободит все захваченные Россией территории.