Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 63%, — Шмыгаль

Для того, чтоб до 2029 года выполнить все условия для членства в Евросоюзе, правительство уже в следующем году должно запустить ряд реформ.

Украина выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом на 63%. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Твиттере.

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В пятницу, 15 июля, он пообщался по видеосвязи с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

"Обсудили конкретные шаги по ускорению интеграции в ЕС и подготовке заседания Совета Ассоциации. Украина на 63% выполнила Соглашение об ассоциации", — написал Шмыгаль.

Он заверил главного европейского дипломата в том, что украинское правительство, несмотря на войну, продолжает реформы. И что в новом, 2023 году, Украина достигнет в этом еще большего прогресса.

Напомним, для того чтобы успешно пройти путь от кандидата в члены ЕС до полноценного членства Украина должна выполнить 7 условий. Некоторые из этих требований — четкое напоминание о старых обещаниях Украины перед западными партнерами. Речь, например, идет о судебной реформе и борьбе с коррупцией.

Также Фокус писал о том, что Украина вступит в Европейский союз не раньше 2029 года. Получить членство в Евросоюзе раньше этого времени процедурно невозможно, поскольку Украине следует принять и имплементировать большое количество законов.