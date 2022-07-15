Україна виконала угоду про асоціацію з ЄС на 63%, — Шмигаль

Для того, щоб до 2029 року виконати всі умови для членства в Євросоюзі, уряд вже наступного року має запустити низку реформ.

Україна виконала угоду про асоціацію із Євросоюзом на 63%. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Твіттері.

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У п'ятницю, 15 липня, він поспілкувався по відеозв'язку з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

"Обговорили конкретні кроки щодо прискорення інтеграції до ЄС та підготовки засідання Ради Асоціації. Україна на 63% виконала Угоду про асоціацію", — написав Шмигаль.

Він запевнив головного європейського дипломата у тому, що український уряд, незважаючи на війну, продовжує реформи. І що у новому, 2023 році, Україна досягне у цьому ще більшого прогресу.

Нагадаємо, для того, щоб успішно пройти шлях від кандидата в члени ЄС до повноцінного членства Україна має виконати 7 умов. Деякі з цих вимог є чітким нагадуванням про старі обіцянки України перед західними партнерами. Йдеться, наприклад, про судову реформу та боротьбу з корупцією.

Також Фокус писав про те, що Україна вступить у Європейський союз не раніше 2029 року. Здобути членство в Євросоюзі раніше цього часу процедурно неможливо, оскільки Україні слід ухвалити та імплементувати велику кількість законів.