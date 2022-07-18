Борис Джонсон показал, как летал на истребителе Typhoon (видео)

Глава британского правительства сравнил три года своего премьерства с пребыванием в кабине истребителя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал вторым пилотом на истребителе Eurofighter Typhoon. Об этом пишет Sky News.

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Глава британского правительства даже успел снять в небе короткое видео и показать, как рядом с истребителем дозаправляется в воздухе самолет.

Издание пишет, что видео Джонсон снял на мобильный телефон еще на прошлой неделе. Именно тогда состоялись учений по дозаправке в полете. Но в сеть видеокадры попали только в понедельник 18 июля.

Также политик сравнил свое премьерство с полетом на истребителе и заверил, что готов беспрепятственно передать управление страной своему преемнику.

"Я собираюсь без проблем передать управление кому-то другому, но кто бы это ни был, я могу сказать вам, что сдвоенные двигатели этого консервативного правительства будут реветь", — сказала Джонсон.

Напоследок глава британского правительства сказал о том, что провел "три счастливых года в кабине". Таким образом он высказался о своем премьерстве.

Напомним, 7 июля премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что уходит в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.

Отставки в правительстве начались после скандала с заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. 52-летний политик устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе и приставал к двоим мужчинам. Позже выяснилось, что Борис Джонсон при назначении на должность знал, что ранее Крис Пинчер уже подозревался в домогательствах.

А несколько дней назад, 14 июля, в Великобритании завершился второй тур выборов премьер-министра. Лидером гонки стала экс-глава Министерства финансов Риши Сунак с результатом в 101 голос.