Выборы нового премьера Великобритании: назван лидер второго тура

Всего в следующий тур выборов премьера Великобритании и лидера Консерваторов прошли 5 человек.

В четверг, 14 июля, в Великобритании завершился второй тур выборов премьер-министра. Об этом сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Лидером гонки стала экс-глава Министерства финансов Риши Сунак с результатом в 101 голос.

Второе место досталось младшему министру по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт с результатом в 83 голоса.

На третьем месте — глава МИД Лиз Трасс, за которую отдали 64 голоса.

Экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох и председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат набрали 49 и 32 голоса соответственно.

Выбыла из гонки за кресло главы британского правительства генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

К слову, еще перед первым туром выборов сразу трое депутатов заявили, что не будут баллотироваться на пост премьер-министра страны. Это Рехман Чишти, Грант Шаппс и Саджид Джавид.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона

Фокус также писал и о том, что Борис Джонсон, на место которого теперь претендует Трасс, 7 июля ушел в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.