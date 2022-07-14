Вибори нового прем'єра Великобританії: названо лідера другого туру

Загалом у наступний тур виборів прем'єра Великобританії та лідера Консерваторів пройшли 5 осіб.

У четвер, 14 липня, у Великій Британії завершився другий тур виборів прем'єр-міністра. Про це повідомляє The Guardian.

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Лідером гонки стала ексглава Міністерства фінансів Ріші Сунак із результатом у 101 голос.

Друге місце дісталося молодшій міністерці з торгівельної політики Великобританії Пенні Мордонт із результатом у 83 голоси.

На третьому місці — глава МЗС Ліз Трасс, за яку віддали 64 голоси.

Ексміністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох та голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат набрали 49 та 32 голоси відповідно.

Вибула з гонки за крісло глави британського уряду генпрокурорка Англії та Уельсу Суелла Браверман.

До речі, ще перед першим туром виборів одразу троє депутатів заявили, що не балотуватимуться на посаду прем'єр-міністра країни. Це Рехман Чішті, Грант Шаппс та Саджид Джавід.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду і дала першу передвиборчу обіцянку. Вона пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить на посаді Джонсона

Фокус також писав і про те, що Борис Джонсон, на місце якого тепер претендує Трас, 7 липня пішов у відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців.