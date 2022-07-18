Борис Джонсон показав, як літав на винищувачі Typhoon (відео)

Глава британського уряду порівняв три роки свого прем'єрства з перебуванням у кабіні винищувача.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон полетів другим пілотом на винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це пише Sky News.

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Глава британського уряду навіть встиг зняти в небі коротке відео та показати, як поруч із винищувачем дозаправляється у повітрі літак.

Видання пише, що відео Джонсон зняв на мобільний телефон ще минулого тижня. Саме тоді відбулися навчання з дозаправки у польоті. Але в мережу відеокадри потрапили лише у понеділок, 18 липня.

Також політик порівняв своє прем'єрство з польотом на винищувачі та запевнив, що готовий безперешкодно передати управління країною своєму наступнику.

"Я збираюся без проблем передати управління комусь іншому, але хто б це не був, я можу сказати вам, що здвоєні двигуни цього консервативного уряду ревтимуть", — сказала Джонсон.

Насамкінець глава британського уряду сказав про те, що провів "три щасливі роки в кабіні". Так він висловився про своє прем'єрство.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про те, що йде у відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців.

Відставки в уряді почалися після скандалу із заступником головного організатора Консервативної партії у палаті громад Кріса Пінчера. 52-річний політик влаштував п'яний бешкет в елітному лондонському клубі та чіплявся до двох чоловіків. Згодом з'ясувалося, що Борис Джонсон під час призначення на посаду знав, що раніше Кріс Пінчер уже підозрювався у домаганнях.

А кілька днів тому, 14 липня, у Великій Британії завершився другий тур виборів прем'єр-міністра. Лідером гонки стала ексглава Міністерства фінансів Ріші Сунак із результатом 101 голос.