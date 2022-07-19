"Мой статус не изменился", – Ермак о назначении новых глав СБУ и ОГП

По словам главы ОП, назначения Малюка и Симоненко не связаны с их хорошими отношениями с Олегом Татаровым. Усиление своего влияния на силовые структуры благодаря этому он назвал "конспирологическими теориями".

Назначения Василия Малюка и Алексея Симоненко временными главами СБУ и Офиса генерального прокурора не связаны с их хорошими отношениями с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. Об этом руководитель ОП Андрей Ермак заявил в интервью изданию "Новое время".

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Отвечая на вопрос о том, что и Малюк, и Симоненко были на прошлогоднем дне рождения Татарова, а значит Офис президента может через них усиливать свое влияние на силовые структуры, Ермак подчеркнул, что это "конспирологические теории", которые он слышит каждый день.

"Я не гулял на дне рождения Татарова, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, были ли они там. И когда президент принимал решения по их назначению, что важно "временно исполняющими обязанности", это точно не влияло на это решение", – прокомментировал глава ОП.

При этом он заметил, что есть соответствующая процедура, согласно которой президент и определял, на кого он будет возлагать обязанности.

По словам Ермака, Татаров не предлагал назначить Малюка и Симоненко главами ведомств, и, соответственно, он сам не предлагал эти фигуры президенту в качестве кандидатур.

Как уточнил глава ОП, его собственный статус после их назначения никак не изменился.

Отставка Венедиктовой и Баканова

Комментируя громкие отставки Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова, руководитель ОП заявил, что целью такого решения является сделать невозможным влияние высших должностных лиц ОГП и СБУ на резонансные дела коллаборантов и предателей.

"В последнее время президент посещал несколько районов, в первую очередь это районы, в которых, к сожалению, были факты, что руководители СБУ и сотрудники прокуратуры либо остались на оккупированных территориях и начали сотрудничать с оккупантами, либо каким-то странным образом их не было, когда нужно было защищать эти районы. Президент всегда говорил, что он будет разбираться со всеми этими случаями, потому что мы в войне, война продолжается", – уточнил он.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение главы СБУ Ивана Баканова. Сам Баканов решил не отчитываться об успехах в работе и на заседание парламента не пришел.

Ранее Фокус рассказывал, почему Зеленский решил избавиться от Венедиктовой и Баканова. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова, президент и украинское общество долго ждали более конкретных, радикальных результатов от руководителей этих двух органов в отношении коллаборационистов и предателей.