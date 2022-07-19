"Мій статус не змінився", – Єрмак про призначення нових глав СБУ та ОГП

За словами голови ОП, призначення Малюка та Симоненка не пов'язані з їхніми хорошими стосунками з Олегом Татаровим. Посилення свого впливу на силові структури завдяки цьому він назвав "конспірологічними теоріями".

Призначення Василя Малюка та Олексія Симоненка тимчасовими главами СБУ та Офісу генерального прокурора не пов'язані з їхніми хорошими стосунками із заступником глави Офісу президента Олегом Татаровим. Про це керівник ОП Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю "НВ".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відповідаючи на запитання про те, що і Малюк, і Симоненко були на торішньому дні народження Татарова, а отже, Офіс президента може через них посилювати свій вплив на силові структури, Єрмак підкреслив, що це "конспірологічні теорії", які він чує щодня.

"Я не гуляв на дні народження Татарова, тому не можу ні підтвердити, ні спростувати, чи були вони там. І коли президент приймав рішення щодо їхнього призначення, що важливо "тимчасово виконуючими обов'язки", це точно не впливало на це рішення", — прокоментував голова ОП.

При цьому він зауважив, що є відповідна процедура, за якою президент і визначав, на кого він покладатиме обов'язки.

За словами Єрмака, Татаров не пропонував призначити Малюка та Симоненка главами відомств, і, відповідно, він сам не пропонував ці постаті президенту як кандидатури.

Як уточнив глава ОП, його власний статус після їхнього призначення ніяк не змінився.

Відставка Венедіктової та Баканова

Коментуючи гучні відставки Ірини Венедіктової та Івана Баканова, керівник ОП заявив, що метою такого рішення є унеможливити вплив вищих посадових осіб ОГП та СБУ на резонансні справи колаборантів та зрадників.

"Останнім часом президент відвідував кілька районів, насамперед це райони, в яких, на жаль, були факти, що керівники СБУ та співробітники прокуратури або залишилися на окупованих територіях та почали співпрацювати з окупантами, або якимось дивним чином їх не було, коли потрібно було захищати ці райони. Президент завжди казав, що він розбиратиметься з усіма цими випадками, тому що ми у війні, війна триває", — уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення голови СБУ Івана Баканова. Сам Баканов вирішив не звітувати про успіхи у роботі і на засідання парламенту не прийшов.

Раніше Фокус розповідав, чому Зеленський вирішив позбутися Венедіктової та Баканова. За словами заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова, президент та українське суспільство довго чекали на конкретніші, радикальніші результати від керівників цих двох органів щодо колабораціоністів та зрадників.