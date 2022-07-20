Публичное унижение: в Тегеране Эрдоган заставил Путина себя ждать (видео, фото)
Из-за опоздания президента Турции Владимиру Путину было трудно скрыть свое раздражение.
Президент России Владимир Путин 19 июля отправился с визитом в столицу Ирана Тегеран, где у него были намечены встречи с иранским руководством, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер пришел на встречу с опозданием, поэтому Путин был вынужден стоять в одиночестве перед группой журналистов. Они с интересом наблюдали за переминающимся с ноги на ногу Путиным и его богатой мимикой. свидетельствующей о том, что ему было сложно скрывать раздражение.
Иранские государственные СМИ еще раз унизили Владимира Путина, опубликовав снимок со встречи с аятоллой Али Хаменеи, на котором он предстает в виде просителя. На фото видно, что российского президента усадили на стул у стенки на значительном расстоянии.
Впрочем, во время встречи с Хаменеи.Путин услышал от него слова поддержки вторжения в Украину. Аятолла сказал, что Россия была вынуждена напасть первой, не дожидаясь нападения на ее территорию и обвинил Запад в развязывании войны.
Также во время иранского визита Путин российский "Газпром" и Национальная иранская нефтяная компания NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, заключив сделку на $40 млрд. Среди прочего она подразумевает разработку двух газовых и шести нефтяных месторождений.
Напомним, накануне визита стало известно, что Владимир Путин намерен купить у Ирана беспилотники. В МИД Ирана заявили, что развития военного сотрудничества с Кремлем на данный момент нет и заверили, что не будут способствовать эскалации в Украине.
Предметом переговоров с Реджепом Эрдоганом стало обсуждение экспорта украинского зерна по Черному морю и вопросов мирного урегулирования в Сирии.