Публичное унижение: в Тегеране Эрдоган заставил Путина себя ждать (видео, фото)

Из-за опоздания президента Турции Владимиру Путину было трудно скрыть свое раздражение.

Президент России Владимир Путин 19 июля отправился с визитом в столицу Ирана Тегеран, где у него были намечены встречи с иранским руководством, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер пришел на встречу с опозданием, поэтому Путин был вынужден стоять в одиночестве перед группой журналистов. Они с интересом наблюдали за переминающимся с ноги на ногу Путиным и его богатой мимикой. свидетельствующей о том, что ему было сложно скрывать раздражение.

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Иранские государственные СМИ еще раз унизили Владимира Путина, опубликовав снимок со встречи с аятоллой Али Хаменеи, на котором он предстает в виде просителя. На фото видно, что российского президента усадили на стул у стенки на значительном расстоянии.

Впрочем, во время встречи с Хаменеи.Путин услышал от него слова поддержки вторжения в Украину. Аятолла сказал, что Россия была вынуждена напасть первой, не дожидаясь нападения на ее территорию и обвинил Запад в развязывании войны.

Также во время иранского визита Путин российский "Газпром" и Национальная иранская нефтяная компания NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, заключив сделку на $40 млрд. Среди прочего она подразумевает разработку двух газовых и шести нефтяных месторождений.

Напомним, накануне визита стало известно, что Владимир Путин намерен купить у Ирана беспилотники. В МИД Ирана заявили, что развития военного сотрудничества с Кремлем на данный момент нет и заверили, что не будут способствовать эскалации в Украине.

Предметом переговоров с Реджепом Эрдоганом стало обсуждение экспорта украинского зерна по Черному морю и вопросов мирного урегулирования в Сирии.