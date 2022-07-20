Публічне приниження: в Тегерані Ердоган змусив Путіна на себе чекати (відео, фото)
Через запізнення президента Туреччини Володимиру Путіну було важко приховати своє роздратування.
Президент Росії Володимир Путін 19 липня вирушив із візитом до столиці Ірану Тегеран, де він мав намічені зустрічі з іранським керівництвом, а також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Турецький лідер прийшов на зустріч із запізненням, тому Путін був змушений стояти на самоті перед групою журналістів. Вони з цікавістю спостерігали за Путіним, який переминається з ноги на ногу, і його багатою мімікою, яка свідчить про те, що йому було складно приховувати роздратування.
Іранські державні ЗМІ ще раз принизили Володимира Путіна, опублікувавши знімок із зустрічі з Аятолою Алі Хаменеї, на якому він постає як прохач. На фото видно, що російського президента посадили на стілець біля стіни на значній відстані.
Утім, під час зустрічі з Хаменеї, Путін почув від нього слова підтримки вторгнення в Україну. Аятолла сказав, що Росія була змушена напасти першою, не чекаючи нападу на її територію і звинуватив Захід у розв'язанні війни.
Також під час іранського візиту Путіна російський "Газпром" і Національна іранська нафтова компанія NIOC підписали меморандум про взаєморозуміння, уклавши угоду на $40 млрд. Серед іншого вона передбачає розробку двох газових і шести нафтових родовищ.
Нагадаємо, напередодні візиту стало відомо, що Володимир Путін має намір купити в Ірану безпілотники. В МЗС Ірану заявили, що розвитку військової співпраці з Кремлем наразі немає і запевнили, що не сприятимуть ескалації в Україні.
Предметом переговорів із Реджепом Ердоганом стало обговорення експорту українського зерна Чорним морем і питань мирного врегулювання в Сирії.