Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Демченко

Журналисты сообщали, что во времена Януковича именно Демченко лоббировал принятие "Харьковских соглашений" с Россией в 2010 году.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте.

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"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности Первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в решении президента от 25 июля.

Напомним, в июле 2019 года Зеленский назначил Демченко своим советником. Известно, что он также был советником пятого президента Петра Порошенко, главой Администрации президента Виктора Ющенко и замруководителя управления АП Леонида Кучмы. Помимо этого, во время президентства Виктора Януковича, Демченко работал заместителем министра иностранных дел, а в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы МИД. Попадал под действие закона о люстрации, однако в Офисе президента отказывались сообщать результаты его люстрационной проверки.

Уже в июне 2020 года Зеленский подписал указ о назначении Демченко на должность первого заместителя секретаря СНБО.

По данным журналистов проекта "Схемы", Демченко лоббировал в 2010 году принятие "Харьковских соглашений", продливших конечный срок пребывания Черноморского флота России в Крыму с первоначально ожидавшегося 2017 года до 2042 года.