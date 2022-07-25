Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка

Журналісти повідомляли, що за часів Януковича саме Демченко лобіював ухвалення "Харківських угод" із Росією у 2010 році.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони. Відповідний указ глави держави опубліковано на сайті.

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"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки й оборони України", — йдеться у рішенні президента від 25 липня.

Нагадаємо, у липні 2019 року Зеленський призначив Демченка своїм радником. Відомо, що він також був радником п'ятого президента Петра Порошенка, головою Адміністрації президента Віктора Ющенка та заступником керівника управління АП Леоніда Кучми. Крім цього, під час президентства Віктора Януковича Демченко працював заступником міністра закордонних справ, а в лютому 2014-го кілька днів виконував обов'язки глави МЗС. Потрапляв під дію закону про люстрацію, проте в Офісі президента відмовлялися повідомляти результати його люстраційної перевірки.

Уже в червні 2020 року Зеленський підписав указ про призначення Демченка на посаду першого заступника секретаря РНБО.

За даними журналістів проекту "Схеми", Демченко лобіював у 2010 році прийняття "Харківських угод", що продовжили кінцевий термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму з 2017 року, що спочатку очікувався, до 2042 року.