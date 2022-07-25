Экс-заместитель секретаря СНБО Демченко потерял еще одну должность, — СМИ

Источники называют разные версии увольнения: от лишения должности по личным причинам до болезни политика, которая мешает ему работать.

Уже бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко лишился еще одной должности. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

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По информации журналистов, Демченко отстранили от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

"Был уволен с поста сугубо по личным причинам. Назначать его на другие должности не планируют", — пишет издание.

Источник также сообщил о том, что комитет по вопросам разведки возглавит начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Инсайт об увольнении Демченко подтвердил также журналист Юрий Бутусов.

"Демченко отстранен от должности начальника комитета по разведке при президенте. У него было две должности, и влияние Демченко объяснялось именно тем, что он официально контролировал всю деятельность украинских спецслужб", — написал журналист на личной странице в Фейсбук.

По словам Бутусова, Демченко лишился должности именно потому, что доказательства его работы на Россию очевидны для всех, а больше всего для союзников Украины в США.

В то же время журналист Петр Шуклинов высказал свою версию увольнения Демченко с должности заместителя секретаря СНБО.

"В близком окружении мне рассказали, что он тяжело заболел и больше не сможет продолжать работу", — написал Шуклинов в своем профиле в Твиттере.

Что известно о Руслане Демченко

В 2010 году Демченко активно "придвигал" так называемые "Харьковские соглашение", согласно которых Украина продлила строк пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года.

Во время президентства Виктора Януковича, Демченко работал заместителем министра иностранных дел, а в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы МИД.

Он также участвовал в заседании Кабмина 21 ноября 2013 года, когда правительство Николая Азарова отказалось от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В июле 2019 года Владимир Зеленский назначил его своим советником. Первым заместителем секретаря СНБО Демченко стал 16 июня 2020 года.

Напомним, что в понедельник, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Демченко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте.

Также Фокус писал о том, что в январе 2022 года первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко ужинал в компании президента Украины Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковель. Тогда снимок опубликовал в соцсети главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.