Ексзаступник секретаря РНБО Демченко втратив ще одну посаду, — ЗМІ

Джерела називають різні версії звільнення: від позбавлення посади з особистих причин до хвороби політика, яка заважає працювати.

Вже колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Руслан Демченко втратив ще одну посаду. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

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За інформацією журналістів, Демченка усунули з посади голови комітету з питань розвідки за президента України.

"Було звільнено з посади суто з особистих причин. Призначати його на інші посади не планують", — пише видання.

Джерело також повідомило, що комітет з питань розвідки очолить начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Інсайт про звільнення Демченка підтвердив також журналіст Юрій Бутусов.

"Демченка відсторонено з посади начальника комітету з розвідки при президенті. Він мав дві посади, і вплив Демченка пояснювався саме тим, що він офіційно контролював усю діяльність українських спецслужб", — написав журналіст на особистій сторінці у Фейсбук.

За словами Бутусова, Демченко втратив посаду саме тому, що докази його роботи на Росію є очевидними для всіх, а найбільше для союзників України в США.

Водночас журналіст Петро Шуклінов висловив свою версію звільнення Демченка з посади заступника секретаря РНБО.

"У близькому оточенні мені розповіли, що він тяжко захворів і більше не зможе продовжувати роботу", — написав Шуклінов у своєму профілі у Твіттері.

Що відомо про Руслана Демченка

2010 року Демченко активно "присував" так звані "Харківські угоди", згідно з якими Україна продовжила строк перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року.

Під час президентства Віктора Януковича Демченко працював заступником міністра закордонних справ, а в лютому 2014-го кілька днів виконував обов'язки глави МЗС.

Він також брав участь у засіданні Кабміну 21 листопада 2013 року, коли уряд Миколи Азарова відмовився від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У липні 2019 року Володимир Зеленський призначив його своїм радником. Першим заступником секретаря РНБО Демченком став 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, що у понеділок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив Демченка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ глави держави було опубліковано на сайті.

Також Фокус писав про те, що в січні 2022 року перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко вечеряв у компанії президента України Володимира Зеленського на гірськолижному курорті Буковель. Тоді знімок опублікував у соцмережі головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.