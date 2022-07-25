"Война мобилизовала не только нашу армию": у Зеленского назвали причину увольнения Демченко

По словам спикера президента Украины Сергея Никифорова, чиновника уволили из-за состояния здоровья. Поэтому какие-либо слухи или сплетни тут неуместны.

Руслан Демченко, который 25 июля лишился сразу двух должностей, был уволен по состоянию здоровья. Именно из-за плохого самочувствия он не смог больше исполнять свои служебные обязанности, рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Интерфакс-Украина".

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"Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой", — сообщил Никифоров.

Спикер Владимира Зеленского заметил, что война мобилизовала не только амию, но и государственные органы. По его словам, чиновники сейчас работают на грани возможностей.

Никифоров ответил также на озвученную журналистом Юрием Бутусовым информацию о том, что Демченко лишился должности именно потому, что доказательства его работы на Россию очевидны для всех, а больше всего для союзников Украины в США.

"Что касается всего остального, то господин Демченко всю свою профессиональную и дипломатическую карьеру служил верой и правдой Украине. Любые упоминания о каких-то слухах и сплетнях, безосновательных обвинениях здесь неуместны", — сказал спивер президента.

Что известно о Руслане Демченко

В 2010 году Демченко активно "придвигал" так называемые "Харьковские соглашение", согласно которых Украина продлила строк пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года.

Во время президентства Виктора Януковича, Демченко работал заместителем министра иностранных дел, а в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы МИД.

Он также участвовал в заседании Кабмина 21 ноября 2013 года, когда правительство Николая Азарова отказалось от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В июле 2019 года Владимир Зеленский назначил его своим советником. Первым заместителем секретаря СНБО Демченко стал 16 июня 2020 года.

Напомним, что уже бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко лишился еще одной должности. По информации журналистов, Демченко отстранили от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Кроме того, в понедельник, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Демченко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте.