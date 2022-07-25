"Війна мобілізувала не лише нашу армію": у Зеленського назвали причину звільнення Демченка

За словами речника президента України Сергія Никифорова, чиновника звільнили через стан здоров'я. Тому будь-які чутки чи плітки тут недоречні.

Руслана Демченка, який 25 липня втратив одразу дві посади, було звільнено за станом здоров'я. Саме через погане самопочуття він не зміг більше виконувати свої службові обов'язки, розповів речник президента України Сергій Никифоров у коментарі "Інтерфакс-Україна".

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"Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати з таким навантаженням", — повідомив Никифоров.

Спікер Володимира Зеленського зауважив, що війна мобілізувала не лише амію, а й державні органи. За його словами, чиновники зараз працюють на межі можливостей.

Никифоров відповів також на озвучену журналістом Юрієм Бутусовим інформацію про те, що Демченко втратив посаду саме тому, що докази його роботи на Росію є очевидними для всіх, а найбільше для союзників України в США.

"Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні звинувачення тут недоречні", — сказав спікер президента.

Що відомо про Руслана Демченка

2010 року Демченко активно "присував" так звані "Харківські угоди", згідно з якими Україна продовжила термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року.

Під час президентства Віктора Януковича Демченко працював заступником міністра закордонних справ, а в лютому 2014-го кілька днів виконував обов'язки глави МЗС.

Він також брав участь у засіданні Кабміну 21 листопада 2013 року, коли уряд Миколи Азарова відмовився від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У липні 2019 року Володимир Зеленський призначив його своїм радником. Першим заступником секретаря РНБО Демченко став 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, що вже колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко втратив ще одну посаду. За інформацією журналістів, Демченка усунули з посади голови комітету з питань розвідки за президента України.

Крім того, у понеділок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив Демченка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ глави держави було опубліковано на сайті.