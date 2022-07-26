У нардепа Киры Рудик изъяли загранпаспорт при выезде из Украины, — СМИ
По данным журналистов, руководителя "Голоса" могут не пустить обратно в страну из-за возможного наличия американского гражданства.
У народного депутата и главы политической силы "Голос" Киры Рудик при выезде через государственную границу забрали загранпаспорт. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на свои осведомленные источники.
По словам инсайдера, загранпаспорт был изъят пограничниками при пересечении государственной границе. Источник также утверждает, что у Киры Рудик забрали документ согласно внутренним инструкциям Госпогранслужбы.
"Не исключаю, что при попытке вернуться, ее не пустят в Украину", — продолжил собеседник и не исключил, что у Киры Рудик могли изъять загранпаспорт в связи с наличием паспорта гражданки США.
Народный депутат в комментарии изданию "Страна" сообщила, что в данный момент находится в Великобритании и опровергла информацию о том, что ее лишили украинского гражданства.
"Все остальное я пока что не комментирую", — резюмировала Кира Рудик в общении с журналистами.
Шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар утверждает, что инцидент с Кирой Рудик на государственной границе произошел две недели назад. По его словам, пограничники не изымали у народного депутата заграничный паспорт.
"В системе пограничников стояла пометка, что паспорт Рудик потерян. После затяжного скандала Рудик выехала, правда, по какому документу, неизвестно. Лидер "Голоса" сейчас участвует в съезде АЛДЕ — альянса либералов и демократов за Европу, вице-президентом которого стала", — добавил Орест Сохар в своей публикации.
Напомним, летом 2021 года в украинских СМИ появилась информация о том, что народный депутат от фракции "Голос" Кира Рудик имеет американское гражданство. В одном из прямых эфиров парламентарий трижды не смогла дать прямой ответ на вопрос, имеет ли она паспорт гражданки США.
В декабре 2021 года в "Слуге народа" анонсировали подачу обращений в СБУ и Госпогранслужбу относительно возможного наличия американского паспорта у нардепов Давида Арахамии и Киры Рудик.