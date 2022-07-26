У нардепа Киры Рудик изъяли загранпаспорт при выезде из Украины, — СМИ

По данным журналистов, руководителя "Голоса" могут не пустить обратно в страну из-за возможного наличия американского гражданства.

У народного депутата и главы политической силы "Голос" Киры Рудик при выезде через государственную границу забрали загранпаспорт. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на свои осведомленные источники.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам инсайдера, загранпаспорт был изъят пограничниками при пересечении государственной границе. Источник также утверждает, что у Киры Рудик забрали документ согласно внутренним инструкциям Госпогранслужбы.

"Не исключаю, что при попытке вернуться, ее не пустят в Украину", — продолжил собеседник и не исключил, что у Киры Рудик могли изъять загранпаспорт в связи с наличием паспорта гражданки США.

Народный депутат в комментарии изданию "Страна" сообщила, что в данный момент находится в Великобритании и опровергла информацию о том, что ее лишили украинского гражданства.

"Все остальное я пока что не комментирую", — резюмировала Кира Рудик в общении с журналистами.

[ + – ] У Киры Рудик изъяли загранпаспорт при выезде из Украины, - СМИ

Шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар утверждает, что инцидент с Кирой Рудик на государственной границе произошел две недели назад. По его словам, пограничники не изымали у народного депутата заграничный паспорт.

"В системе пограничников стояла пометка, что паспорт Рудик потерян. После затяжного скандала Рудик выехала, правда, по какому документу, неизвестно. Лидер "Голоса" сейчас участвует в съезде АЛДЕ — альянса либералов и демократов за Европу, вице-президентом которого стала", — добавил Орест Сохар в своей публикации.

[ + – ] У Киры Рудик изъяли загранпаспорт при выезде из Украины

Напомним, летом 2021 года в украинских СМИ появилась информация о том, что народный депутат от фракции "Голос" Кира Рудик имеет американское гражданство. В одном из прямых эфиров парламентарий трижды не смогла дать прямой ответ на вопрос, имеет ли она паспорт гражданки США.

В декабре 2021 года в "Слуге народа" анонсировали подачу обращений в СБУ и Госпогранслужбу относительно возможного наличия американского паспорта у нардепов Давида Арахамии и Киры Рудик.