У нардепки Кіри Рудик вилучили закордонний паспорт під час виїзду з України, — ЗМІ

За даними журналістів, керівницю "Голосу" можуть не пустити назад у країну через можливу наявність американського громадянства.

У народної депутатки та голови політичної сили "Голос" Кіри Рудик при виїзді через державний кордон забрали закордонний паспорт. Про це пише видання "Страна" з посиланням на свої обізнані джерела.

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За словами інсайдера, закордонний паспорт вилучили прикордонники під час перетину державного кордону. Джерело також стверджує, що в Кіри Рудик забрали документ згідно зі внутрішніми інструкціями Держприкордонслужби.

"Не виключаю, що при спробі повернутися її не пустять в Україну", — продовжив співрозмовник і не виключив, що в Кіри Рудик могли вилучити закордонний паспорт через наявність паспорта громадянки США.

Народна депутатка в коментарі виданню "Страна" повідомила, що зараз перебуває у Великій Британії, та спростувала інформацію про те, що її позбавили українського громадянства.

"Решту я поки що не коментую", — резюмувала Кіра Рудик у спілкуванні з журналістами.

[ + – ] У Кіри Рудик вилучили закордонний паспорт під час виїзду з України, — ЗМІ

Шеф-редактор видання "Обозреватель" Орест Сохар стверджує, що інцидент із Кірою Рудик на державному кордоні стався два тижні тому. За його словами, прикордонники не вилучали в народної депутатки закордонний паспорт.

"У системі прикордонників стояла позначка, що паспорт Рудик втрачено. Після затяжного скандалу Рудик виїхала, щоправда, за яким документом, невідомо. Лідерка "Голосу" зараз бере участь у з'їзді АЛДЄ — Альянсу лібералів і демократів за Європу, віцепрезиденткою якого стала", — додав Орест Сохар у своїй публікації.

[ + – ] У Кіри Рудик вилучили закордонний паспорт під час виїзду з України

Нагадаємо, влітку 2021 року в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що народна депутатка від фракції "Голос" Кіра Рудик має американське громадянство. В одному з прямих ефірів парламентарійка тричі не змогла дати пряму відповідь на запитання, чи має вона паспорт громадянки США.

У грудні 2021 року в "Слузі народу" анонсували подачу звернень до СБУ та Держприкордонслужби щодо можливої наявності американського паспорта в нардепів Давида Арахамії та Кіри Рудик.