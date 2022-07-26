Украинская армия должна не только полностью деоккупировать захваченные территории, но и провести демилитаризацию РФ.

Специальная контрнаступательная операция Вооруженных сил Украины предусматривает сразу пять целей. Об этом в своем микроблоге Twitter рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, контрнаступательная операция ВСУ обязательно достигнет своих целей.

Как отметил Михаил Подоляк, военно-политическое руководство Украины рассматривает пять основных целей в полномасштабной войне против РФ, среди которых полная деоккупация украинских территорий и уничтожение криминальных анклавов с серыми зонами.

Помимо этого, как сообщает советник главы ОП, ВСУ в ходе контрнаступательной операции планируют:

провести демилитаризацию Российской Федерации;

уничтожить репутацию "империи зла";

превратить Российскую Федерацию в изолированный "лагерь для своих".

[ + – ] У Зеленского назвали пять целей контрнаступления ВСУ

Напомним, американский Институт изучения войны ISW не исключал ядерного шантажа Владимира Путина для приостановления контрнаступления Украины. По данным аналитиков, угрожая оружием массового поражения, Кремль попытается закрепить оккупированные территории за Россией.

Также сообщалось, что Украина собирает многомиллионную армию для проведения контрнаступления по приказу Владимира Зеленского. Как отмечали в Министерстве обороны, для полной деоккупации южных регионов необходимо мобилизировать не только сотни тысяч военнослужащих, но и получить от стран Запада новые партии вооружения.