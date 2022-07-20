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Военный Фокус Российско-украинская война

Чтобы остановить контрнаступление, Путин может угрожать ядерным оружием — ISW

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ОТРК "Искандер", тактическое ядерное оружие, ядерный шантаж России, сдерживание контрнаступления ВСУ
Фото: газета.ру | Владимир Путин может угрожать ядерным оружием или даже применить его, чтобы остановить ВСУ

По мнению американских аналитиков, угрожая ядерными атаками, российский диктатор может попытаться закрепить оккупированные территории за Россией.

Пытаясь сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей президент России Владимир Путин может угрожать ядерным оружием. Об этом говорится в сводке от 19 июля американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков института, Путин может аннексировать оккупированные территории Украины, а после этого прямо или косвенно заявить о том, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории РФ, распространяется и на эти регионы.

В России могут аннексировать захваченные территории, чтобы объявить их частью России, которая находится под защитой ядерных сил
В России могут аннексировать захваченные территории, чтобы объявить их частью России, которая находится под защитой ядерных сил
Фото: argumentua.com

В ISW отмечают, что российский диктатор может считать, что угроза ядерным оружием или его применение позволят России сдержать Украину и ее союзников, так как российская армия, располагая обычными видами оружия, с этой задачей не справляется. Впрочем, ранее Москва так и не решилась на такой шаг, хотя не раз намекала на эту возможность.

"У Украины и ее западных партнеров может быть сужающееся окно возможностей для поддержки контрнаступления на оккупированную украинскую территорию до того, как Кремль аннексирует эту территорию", — констатируют в ISW.

Напомним, американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что президент РФ очень опасен, и в условиях, когда для него возникнет опасность потерять все, сможет применить ядерное оружие. Диагностировав у Путина психопатию с чертами нарцисса и садиста, психиатр предложил сохранять постепенное и постоянное давление на диктатора и призвал не делать резких движений, чтобы не спровоцировать его.

В июне Владимир Путин заявил о том, что первый комплекс тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" встанет на боевое дежурство уже в конце этого года.

В американской разведке заявили, что Путин не отказался от идеи захватить большую часть Украины. Директор ведомства Аврил Хейнс не исключает, что Россия может использовать кибератаки и ядерное оружие, пытаясь показать свое влияние в глобальном масштабе.