Чтобы остановить контрнаступление, Путин может угрожать ядерным оружием — ISW

По мнению американских аналитиков, угрожая ядерными атаками, российский диктатор может попытаться закрепить оккупированные территории за Россией.

Пытаясь сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей президент России Владимир Путин может угрожать ядерным оружием. Об этом говорится в сводке от 19 июля американского Института изучения войны (ISW).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По мнению аналитиков института, Путин может аннексировать оккупированные территории Украины, а после этого прямо или косвенно заявить о том, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории РФ, распространяется и на эти регионы.

[ + – ] В России могут аннексировать захваченные территории, чтобы объявить их частью России, которая находится под защитой ядерных сил Фото: argumentua.com

В ISW отмечают, что российский диктатор может считать, что угроза ядерным оружием или его применение позволят России сдержать Украину и ее союзников, так как российская армия, располагая обычными видами оружия, с этой задачей не справляется. Впрочем, ранее Москва так и не решилась на такой шаг, хотя не раз намекала на эту возможность.

"У Украины и ее западных партнеров может быть сужающееся окно возможностей для поддержки контрнаступления на оккупированную украинскую территорию до того, как Кремль аннексирует эту территорию", — констатируют в ISW.

Напомним, американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что президент РФ очень опасен, и в условиях, когда для него возникнет опасность потерять все, сможет применить ядерное оружие. Диагностировав у Путина психопатию с чертами нарцисса и садиста, психиатр предложил сохранять постепенное и постоянное давление на диктатора и призвал не делать резких движений, чтобы не спровоцировать его.

В июне Владимир Путин заявил о том, что первый комплекс тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" встанет на боевое дежурство уже в конце этого года.

В американской разведке заявили, что Путин не отказался от идеи захватить большую часть Украины. Директор ведомства Аврил Хейнс не исключает, что Россия может использовать кибератаки и ядерное оружие, пытаясь показать свое влияние в глобальном масштабе.