Щоб зупинити контрнаступ, Путін може погрожувати ядерною зброєю — ISW

На думку американських аналітиків, погрожуючи ядерними атаками, російський диктатор може спробувати закріпити окуповані території за Росією.

Намагаючись стримати контрнаступ Збройних сил України на окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, президент Росії Володимир Путін може погрожувати ядерною зброєю. Про це йдеться у зведенні від 19 липня американського Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків інституту, Путін може анексувати окуповані території України, а після цього прямо чи опосередковано заявити про те, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території РФ, поширюється і на ці регіони.

[ + – ] У Росії можуть анексувати захоплені території, щоб оголосити їх частиною Росії, яка перебуває під захистом ядерних сил Фото: argumentua.com

В ISW зазначають, що російський диктатор може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування дозволять Росії стримати Україну та її союзників, оскільки російська армія, маючи звичайні види зброї, із цим завданням не справляється. Утім, раніше Москва так і не наважилася на такий крок, хоч не раз натякала на цю можливість.

"В України та її західних партнерів може бути вікно можливостей, що звужується, для підтримки контрнаступу на окуповану українську територію до того, як Кремль анексує цю територію", — констатують в ISW.

Нагадаємо, американський психіатр Джеймс Феллон вважає, що президент РФ дуже небезпечний і в умовах, коли для нього виникне небезпека втратити все, зможе застосувати ядерну зброю. Діагностувавши у Путіна психопатію з рисами нарциса та садиста, психіатр запропонував зберігати поступовий і постійний тиск на диктатора та закликав не робити різких рухів, щоб не спровокувати його.

У червні Володимир Путін заявив про те, що перший комплекс важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" стане на бойове чергування вже наприкінці цього року.

В американській розвідці заявили, що Путін не відмовився від ідеї захопити більшу частину України. Директорка відомства Авріл Гейнс не заперечує, що Росія може використати кібератаки та ядерну зброю, намагаючись показати свій вплив у глобальному масштабі.