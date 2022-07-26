Українська армія має не лише повністю деокупувати захоплені території, а й провести демілітаризацію РФ.

Спеціальна контрнаступна операція Збройних сил України передбачає одразу п'ять цілей. Про це у своєму мікроблозі Twitter розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, контрнаступальна операція ЗСУ обов'язково досягне своєї мети.

Як зазначив Михайло Подоляк, військово-політичне керівництво України розглядає п'ять основних цілей у повномасштабній війні проти РФ, серед яких повна деокупація українських територій і знищення кримінальних анклавів із сірими зонами.

Крім цього, як повідомляє радник голови ОП, ЗСУ під час контрнаступної операції планують:

провести демілітаризацію Російської Федерації;

знищити репутацію "імперії зла";

перетворити Російську Федерацію на ізольований "табір для своїх".

[ + – ] У Зеленського назвали п'ять цілей контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни ISW не виключав ядерного шантажу Володимира Путіна для призупинення контрнаступу України. За даними аналітиків, погрожуючи зброєю масового ураження, Кремль спробує закріпити окуповані території за Росією.

Також повідомлялося, що Україна збирає багатомільйонну армію для проведення контрнаступу за наказом Володимира Зеленського. Як зазначали в Міністерстві оборони, для повної деокупації південних регіонів необхідно мобілізувати не лише сотні тисяч військовослужбовців, а й одержати від країн Заходу нові партії озброєння.