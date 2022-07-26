Зеленский получил премию Уинстона Черчилля (фото)

Церемония проходила в онлайн-режиме, а "вручал" престижную награду нашему президенту британский премьер Борис Джонсон. Последний заверил, что "Великобритания всегда будет с Украиной".

Президента Украины Владимира Зеленского наградили престижной премией Уинстона Черчилля. Об этом сообщили на официальном канале президента в Телеграм.

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Престижную награду Зеленскому вручил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Правда церемония награждения проходила в режиме онлайн, так как президент Украины не имел возможности приехать на вручение лично.

В своей речи Джонсон отметил, что вручает украинскому президенту награду за лидерство и невероятное мужество, неповиновение и достоинство перед варварским вторжением Путина.

Также Джонсон заверил Зеленского в том, что "Великобритания всегда будет с Украиной".

[ + – ] Борис Джонсон вручает награду Владимиру Зеленскому Фото: Instagram/zelenskiy_official

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что для него — чрезвычайная честь получить такую награду.

"Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему", — сказал Зеленский.

К слову, награда представляет собой бюст Черчилля темного цвета с гравировкой на металлической пластине.

[ + – ] Зеленский заочно получил свою награду: бюст Уинстона Черчилля Фото: Instagram/zelenskiy_official

Напомним, в марте 2022 года бывшие и действующие европейские политики выдвинули украинцев и президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Они даже попросили продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта.

А несколько ранее Польша выдвинула лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева на получение Нобелевской премии мира.