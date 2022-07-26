Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля (фото)

Церемонія проходила в онлайн-режимі, а вручав престижну нагороду нашому президенту британський прем'єр Борис Джонсон. Останній запевнив, що "Велика Британія завжди буде з Україною".

Президента України Володимира Зеленського нагородили престижною премією Вінстона Черчилля. Про це повідомили на офіційному каналі президента у Телеграм.

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Престижну нагороду Зеленському вручив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Щоправда, церемонія нагородження проходила в режимі онлайн, оскільки президент України не мав можливості приїхати на вручення особисто.

У своїй промові Джонсон зазначив, що вручає українському президенту нагороду за лідерство та неймовірну мужність, непокору та гідність перед варварським вторгненням Путіна.

Також Джонсон запевнив Зеленського, що "Великобританія завжди буде з Україною".

[ + – ] Борис Джонсон вручає нагороду Володимиру Зеленському Фото: Instagram/zelenskiy_official

Зі свого боку Володимир Зеленський зазначив, що для нього надзвичайна честь отримати таку нагороду.

"Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до гіршого", — сказав Зеленський.

До речі, нагорода є погруддям Черчилля темного кольору з гравіюванням на металевій пластині.

[ + – ] Зеленський заочно отримав свою нагороду: бюст Вінстона Черчилля Фото: Instagram/zelenskiy_official

Нагадаємо, у березні 2022 року колишні та чинні європейські політики висунули українців та президента України Володимира Зеленського на Нобелівську премію миру. Вони навіть попросили продовжити термін висунення кандидатів на премію до 31 березня.

А трохи раніше Польща висунула лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру.