Рада запретила приватизировать оборонные предприятия : что известно

Решение не приватизировать предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, которыми сейчас пользуется Украина в войне с Россией, парламентарии поддержали 227 голосами.

Народные депутаты в среду, 27 июля, приняли законопроект, который запрещает приватизировать предприятия, изготавливающие оружие для ВСУ. Информация об этом появилась на официальном сайте ВРУ.

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Речь идет о законопроекте номер 5397. Парламентарии поддержали его 227 голосами. "Против" проголосовали лишь два народных избранника.

Документ предлагает добавить к объектам, не подлежащим приватизации — предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных Сил Украины, других образованных согласно закону военных формирований, Службы безопасности Украины.

В то же время проект закона исключает из объектов не подлежащих приватизации — предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью.

Нардепы объяснили, что такое решение связанно с крупным рынком частных предприятий, предоставляющих аналогичные товары.

Напомним, после прекращения активных боевых действия на территории Украины, могут измениться правила игры в сфере приватизации. Процесс хотят сделать более доступным для инвесторов, чтобы использовать их средства для восстановления страны.

Кроме того, на днях ГБР вернуло государству 80 объектов недвижимости. Все они в свое время были незаконно приватизированы.

По данным ГБР, с 1992 года сотрудники Федерации профсоюзов Украины оформляли отъем оздоровительных и спортивных комплексов. Все доходы от их эксплуатации теперь пойдут в госбюджет.