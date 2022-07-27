Рада заборонила приватизувати оборонні підприємства: що відомо

Рішення не приватизувати підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, якими зараз користується Україна у війні з Росією, парламентарі підтримали 227 голосів.

Народні депутати в середу, 27 липня, ухвалили законопроєкт, який забороняє приватизувати підприємства, які виготовляють зброю для ЗСУ. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті ВРУ.

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Йдеться про законопроєкт №5397. Парламентарі підтримали його 227 голосами. "Проти" проголосували лише два народні обранці.

Документ пропонує додати до об'єктів, які не підлягають приватизації, — підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених згідно із законом військових формувань, Служби безпеки України.

Водночас проєкт закону виключає з об'єктів, які не підлягають приватизації, — підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю.

Нардепи пояснили, що таке рішення пов'язане із великим ринком приватних підприємств, які надають аналогічні товари.

Нагадаємо, після припинення активних бойових дій на території України можуть змінитися правила гри у сфері приватизації. Процес хочуть зробити доступнішим для інвесторів, щоб використати їхні кошти для відновлення країни.

Крім того, днями ДБР повернуло державі 80 об'єктів нерухомості. Всі вони свого часу були незаконно приватизовані.

За даними ДБР, з 1992 року співробітники Федерації профспілок України оформляли відлучення оздоровчих та спортивних комплексів. Усі доходи від їхньої експлуатації тепер підуть до держбюджету.