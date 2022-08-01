Макрон позвонил Зеленскому: о чем говорили президенты

В ходе беседы лидеры Украины и Франции обсудили экспорт зерна из Одессы, поставки нового вооружения и предоставление оборонной помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 августа поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на окружение французского лидера.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Известно, что телефонны разговор начался в 11:30 утра по парижскому времени.

Елисейский дворец пока официально не сообщил какие-либо подробности о состоявшемся разговоре.

В то же время, журналисты телеканала высказали предположение, что Макрон и Зеленский могли обсуждать старт экспорта украинского зерна из Одессы.

По данным телеканала, это была первая беседа Макрона с Зеленским со времени визита французского президента в Киев 16 июня.

Что говорят в Офисе президента Украины

В ОПУ рассказали, что Владимир Зеленский отметил важную роль Парижа и лично Эммануэля Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент Украины также проинформировал лидера Франции о ходе противодействия российской агрессии и ситуации на поле боя.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке – этому свидетельство", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Макрон и Зеленский обсудили и вопросы поставки нового современного вооружения и уже оказанную Украине оборонную помощь.

Напомним, Макрон вместе с тремя лидерами европейских государств посетил Киев в 113 день российско-украинский войны. Политики прибыли в столицу нашего государства на поезде.

После общения за круглым столом в Мариинском дворце, Зеленский, Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис пообщались с журналистами под открытым небом.

К слову, когда лидеры европейских стран были в Киеве, несколько раз срабатывала воздушная тревога: ВС РФ запускали ракеты, так что европейцы смогли на себе хоть немного прочувствовать то, что украинцы переживают каждый день.

Фокус также писал, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Украину никогда не придет мир, если конечной целью войны будет нанесение сокрушительного поражения России. По его словам, Франция может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.