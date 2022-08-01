Макрон позвонил Зеленскому: о чем говорили президенты
В ходе беседы лидеры Украины и Франции обсудили экспорт зерна из Одессы, поставки нового вооружения и предоставление оборонной помощи.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 августа поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на окружение французского лидера.
Известно, что телефонны разговор начался в 11:30 утра по парижскому времени.
Елисейский дворец пока официально не сообщил какие-либо подробности о состоявшемся разговоре.
В то же время, журналисты телеканала высказали предположение, что Макрон и Зеленский могли обсуждать старт экспорта украинского зерна из Одессы.
По данным телеканала, это была первая беседа Макрона с Зеленским со времени визита французского президента в Киев 16 июня.
Что говорят в Офисе президента Украины
В ОПУ рассказали, что Владимир Зеленский отметил важную роль Парижа и лично Эммануэля Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Президент Украины также проинформировал лидера Франции о ходе противодействия российской агрессии и ситуации на поле боя.
"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке – этому свидетельство", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Макрон и Зеленский обсудили и вопросы поставки нового современного вооружения и уже оказанную Украине оборонную помощь.
Напомним, Макрон вместе с тремя лидерами европейских государств посетил Киев в 113 день российско-украинский войны. Политики прибыли в столицу нашего государства на поезде.
После общения за круглым столом в Мариинском дворце, Зеленский, Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис пообщались с журналистами под открытым небом.
К слову, когда лидеры европейских стран были в Киеве, несколько раз срабатывала воздушная тревога: ВС РФ запускали ракеты, так что европейцы смогли на себе хоть немного прочувствовать то, что украинцы переживают каждый день.
Фокус также писал, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Украину никогда не придет мир, если конечной целью войны будет нанесение сокрушительного поражения России. По его словам, Франция может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.