Макрон зателефонував Зеленському: про що говорили президенти

Під час бесіди лідери України та Франції обговорили експорт зерна з Одеси, постачання нового озброєння та надання оборонної допомоги.

Президент Франції Емманюель Макрон 1 серпня поговорив за допомогою телефону із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє телеканал BFM із посиланням на оточення французького лідера.

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Відомо, що телефонна розмова розпочалася об 11:30 ранку за паризьким часом.

Єлисейський палац поки офіційно не повідомив будь-які подробиці про розмову, що відбулася.

Водночас журналісти телеканалу висловили припущення, що Макрон і Зеленський могли обговорювати старт експорту українського зерна з Одеси.

За даними телеканалу, це була перша бесіда Макрона із Зеленським від часу візиту французького президента до Києва 16 червня.

Що кажуть в Офісі Президента України

В ОПУ розповіли, що Володимир Зеленський відзначив важливу роль Парижа та особисто Еммануеля Макрона у прийнятті під час головування Франції в ЄС історичного рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Президент України також поінформував лідера Франції про хід протидії російській агресії та ситуації на полі бою.

"Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених у Оленівці — цьому доказ", — наголосив Володимир Зеленський.

Макрон та Зеленський обговорили і питання постачання нового сучасного озброєння та вже надану Україні оборонну допомогу.

Нагадаємо, Макрон разом із трьома лідерами європейських держав відвідав Київ у 113 день російсько-української війни. Політики прибули до столиці нашої держави потягом.

Після спілкування за круглим столом у Маріїнському палаці, Зеленський, Макрон, Шольц, Драгі та Йоханнес поспілкувалися з журналістами просто неба.

До речі, коли лідери європейських країн були у Києві, кілька разів спрацьовувала повітряна тривога: ЗС РФ запускали ракети, тож європейці змогли на собі хоч трохи відчути те, що українці переживають щодня.

Фокус також писав, що раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україну ніколи не прийде мир, якщо кінцевою метою війни буде завдання нищівної поразки Росії. За його словами, Франція може стати посередником у переговорах між Москвою та Києвом.