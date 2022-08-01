Переговоры Байдена и Зеленского могут пройти в ближайшее время, — ОП

Советник президента США Джейкоб Салливан согласился, что телефонный разговор лидеров двух стран необходим.

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом может пройти в ближайшее время. В Белом доме согласились, что провести такие переговоры необходимо. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

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По словам главы ОП, он вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном

"Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом", — говорится в посте.

Также Ермак сообщил, что украинская сторона рассказала американским партнерам о ситуации на фронте и нуждах украинской армии.

Напомним, последний разговор Зеленского и Байдена прошел 15 июня в режиме телефонного звонка. Лидеры двух стран обсудили поставки вооружения украинской армии.

Ранее мы писали, что в Украину прибыла очередная партия реактивных систем залпового огня HIMARS в количестве четырех машин.

Также Фокус сообщал, что Соединенные Штаты находятся в процессе закупки зенитно-ракетных комплексов NASAMS для передачи их Украине.