Переговори Байдена та Зеленського можуть пройти найближчим часом, — ОП

Радник президента США Джейкоб Салліван погодився, що телефонна розмова лідерів двох країн необхідна.

Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і його американським колегою Джо Байденом може пройти найближчим часом. У Білому домі погодились, що провести такі переговори потрібно. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

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За словами голови ОП, він разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним провели телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі та радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

"Разом із Джейкобом Салліваном погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову між лідерами України та США Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом", — йдеться у дописі.

Також Єрмак повідомив, що українська сторона розповіла американським партнерам про ситуацію на фронті та потреби української армії.

Нагадаємо, остання розмова Зеленського та Байдена відбулася 15 червня в режимі телефонного дзвінка. Лідери двох країн обговорили постачання озброєння української армії.

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