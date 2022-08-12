"Не время обсуждать": Подоляк отреагировал на желание Арестовича пойти в президенты

По мнению политика, заявление Арестовича о намеринии участвовать в следующих президентских выборах является "попсовым хайпом". И это ничего не дает государтсвенной информационной политике.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова своего коллеги Алексея Арестовича, который 10 августа заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны в ближайшие выборы. В интервью интернет-изданию "Бабель" Подоляк отметил, что личные желания Арестовича в данной ситуации — это "попсовый хайп", который ничего не дает информационной политике Украины.

Подоляк считает, что в условиях военного времени неуместно обсуждать политические перспективы отдельных деятелей.

"Господин Арестович может делать любые свои заявления, это его право. Делать заявления — это украинская традиция. Относительно официальной оценки, если хотите: я вообще считаю, что сегодня не время обсуждать политические перспективы того или иного субъекта", — отметил советник.

По его словам, сейчас важнейшим вопросом для Украины — это успешно закончить войну, и действующий президент Владимир Зеленский — как раз тот ключевой менеджер, который действует в данных условиях совершенно правильно.

"На мой взгляд, вопрос о втором сроке Зеленского не должен стоять. То есть, он должен пойти на второй срок и выиграть эти выборы после войны для того, чтобы в таком же интенсивном темпе отстроить страну", — сказал Подоляк.

При этом Подоляк отказался давать оценку заявлению Арестовича, подчеркнув, что каждый человек в Украине имеет право на любые публичные заявления. Однако их характер, по мнению Подоляка, зависит о того, насколько человек осознает время, место и свою роль в этих заявлениях.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о своей готовности баллотироваться в президенты Украины. Он сказал, что если президент Владимир Зеленский откажется выдвигать свою кандидатуру на второй срок, то Арестович пойдет на президентские выборы.

В своем Instagram 4 августа Алексей Арестович ответил на критику в свой адрес по поводу его стиля информирования украинского народа о войне. По его словам, он говорит ту правду, которую может выдержать среднестатистический человек, но главная задача — настроить украинских граждан на победу.