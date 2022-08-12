"Не час обговорювати": Подоляк відреагував на бажання Арестовича піти в президенти

На думку політика, заява Арестовича про намір брати участь у наступних президентських виборах є "попсовим хайпом". І це нічого не дає державній інформаційній політиці.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова свого колеги Олексія Арестовича, який 10 серпня заявив про висування своєї кандидатури на пост президента країни в найближчі вибори. В інтерв'ю інтернет-виданню "Бабель" Подоляк зазначив, що особисті бажання Арестовича в цій ситуації — це "попсовий хайп", який нічого не дає інформаційній політиці України.

Подоляк вважає, що за умов воєнного часу недоречно обговорювати політичні перспективи окремих діячів.

"Пан Арестович може робити будь-які свої заяви, це його право. Робити заяви — це українська традиція. Щодо офіційної оцінки, якщо хочете: я взагалі вважаю, що сьогодні не час обговорювати політичні перспективи того чи іншого суб'єкта", — зазначив радник.

За його словами, зараз найважливіше питання для України — це успішно закінчити війну, і чинний президент Володимир Зеленський — якраз той ключовий менеджер, який діє в цих умовах абсолютно правильно.

"На мій погляд, питання про другий термін Зеленського не має стояти. Тобто він має піти на другий термін і виграти ці вибори після війни для того, щоб у такому ж інтенсивному темпі відбудувати країну", — сказав Подоляк.

При цьому Подоляк відмовився давати оцінку заяві Арестовича, наголосивши, що кожна людина в Україні має право на будь-які публічні заяви. Проте їх характер, на думку Подоляка, залежить від того, наскільки людина усвідомлює час, місце та свою роль у цих заявах.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив про свою готовність балотуватися в президенти України. Він сказав, що якщо президент Володимир Зеленський відмовиться висувати свою кандидатуру на другий термін, Арестович піде на президентські вибори.

У своєму Instagram 4 серпня Олексій Арестович відповів на критику на свою адресу щодо його стилю інформування українського народу про війну. За його словами, він говорить ту правду, яку може витримати середня людина, але головне завдання — налаштувати українських громадян на перемогу.