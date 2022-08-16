"Неслыханное дело": нардеп Дубинский обвинил коллегу в "краже" наушников на заседании в Раде

Парламентарий попросил охрану посмотреть видео с камер наблюдений. Как выяснилось, гаджет взяла Ольга Василевская-Смаглюк. Это произошло по ошибке, объяснила она.

Народный депутат Александр Дубинский обвинил свою коллегу Ольгу Василевскую-Смаглюк в "краже" наушников из сессионного зала Верховной Рады. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Вчера в Раде со мной случился забавный случай – пропали наушники", – рассказал парламентарий.

Как выяснилось, нардеп оставил гаджет на депутатском месте и вышел на перекур. Когда он вернулся, наушников уже не было.

"Не велика потеря, но. Пропажа личных вещей в самом зале заседаний Рады -– дело неслыханное", – комментирует Дубинский.

В итоге нардеп обратился в комендатуру, чтобы отсмотреть записи в камер наблюдения. Таким образом он выяснил, что наушники взяла народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

В самом сообщении он обратился к коллеге с просьбой отнести гаджет в комендатуру.

Василевская-Смаглюк объяснила журналистам издания "Страна.ua" что же случилось в сессионном зале.

"Если бы Дубинский сидел на своем месте, он бы их не потерял. Наушники лежали не на месте Дубинского, а на месте моего уважаемого коллеги Владислава Бородина", – рассказала депутат.

По ее словам, она взяла наушники, чтобы они не пропали, и хотела отдать их Бородину. Когда оказалось, что гаджет принадлежит не ему, то Василевская-Смаглюк передала их Вячеславу Рублеву, так как, по ее признанию, "не общается с Дубинским уже два года".

"Хочу поставить Дубинского на место, чтобы он сидел на своем месте, а не на месте своих коллег, и не мешал другим работать", — добавила она.

Депутат посоветовала коллеге "приглядывать за своими вещами".

На этом история с наушниками не закончилась. Дубинский, в свою очередь, отреагировал на объяснения Василевской-Смаглюк.

Он подчеркнул, что наушники к нему пока так и не вернулись.

"Вопреки заявлениям подозреваемой в краже наушников депутатши о том, что она сделала это в интересах депутата Бородина (который их якобы забыл) – тот уверил меня в личном разговоре, что никаких наушников ему никто не передавал, и даже не обращался по этому поводу", – высказался нардеп.

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