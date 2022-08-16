"Нечувана справа": нардеп Дубінський звинуватив колегу в "крадіжці" навушників на засіданні у Раді

Парламентар попросив охорону переглянути відео з камер спостережень. Як з'ясувалося, гаджет взяла Ольга Василевська-Смаглюк. Це сталося помилково, пояснила вона.

Народний депутат Олександр Дубінський звинуватив свою колегу Ольгу Василевську-Смаглюк у "крадіжці" навушників із сесійної зали Верховної Ради. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Вчора у Раді зі мною трапився кумедний випадок — зникли навушники", — розповів парламентар.

Як з'ясувалося, нардеп залишив гаджет на депутатському місці і вийшов на перекур. Коли він повернувся, навушників уже не було.

"Не велика втрата, але. Зникнення особистих речей у самому залі засідань Ради — справа нечувана", — коментує Дубінський.

У результаті нардеп звернувся до комендатури, щоб продивитися записи до камер спостереження. У такий спосіб він з'ясував, що навушники взяла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

У повідомленні він звернувся до колеги з проханням віднести гаджет до комендатури.

Василевська-Смаглюк пояснила журналістам видання "Страна.ua" що ж сталося у сесійній залі.

"Якби Дубінський сидів на своєму місці, він би їх не втратив. Навушники лежали не на місці Дубінського, а на місці мого шановного колеги Владислава Бородіна", — розповіла депутатка.

З її слів, вона взяла навушники, щоб вони не зникли, і хотіла віддати їх Бородіну. Коли виявилося, що гаджет належить не йому, то Василевська-Смаглюк передала їх В'ячеславу Рубльову, оскільки, за її зізнанням, "не спілкується із Дубінським уже два роки".

"Хочу поставити Дубінського на місце, щоб він сидів на своєму місці, а не на місці своїх колег і не заважав іншим працювати", — додала вона.

Депутатка порадила колезі "дивитися за своїми речами".

На цьому історія із навушниками не закінчилася. Дубінський, зі свого боку, відреагував на пояснення Василевської-Смаглюк.

Він підкреслив, що навушники до нього поки що так і не повернулися.

"Всупереч заявам підозрюваної у крадіжці навушників депутатки про те, що вона зробила це на користь депутата Бородіна (який їх нібито забув) — той запевнив мене в особистій розмові, що жодних навушників йому ніхто не передавав, і навіть не звертався щодо цього", — висловився нардеп.

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