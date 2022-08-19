В США обеспокоены возможным признанием России страной-спонсором терроризма

Включение РФ в список государств-спонсоров терроризма может поставить под угрозу соглашение о разрешении зерновым судам покидать украинские порты, считают в Госдепе.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обеспокоен из-за возможного признание Российской Федерации страной-спонсором терроризма, пишет Politico.

Обеспокоенность Вашингтона заключается в том, что включение России в список государств-спонсоров терроризма может поставить под угрозу сделку, позволяющую судам с зерном покидать украинские порты, которая ослабила напряженность на мировых рынках продовольствия.

Стоит также отметить, что на страны, занесенные в черный список террористов, распространяются общие санкции, поэтому Соединенные Штаты фактически лишают американцев возможности вести деловые отношения в этих странах. Это повлияет на ключевые экономические отношения с различными субъектами, которые Соединенные Штаты поддерживают, несмотря на ряд санкций.

"Кое-кто на капитолийском холме приводит контраргумент: принятие Конгрессом законодательства о признания РФ страной-спонсором терроризма не приведет к автоматическому применению санкций, которые сорвут план доставки продуктов питания. Казначейство могло бы также разработать исключения, чтобы угодить промышленности", — пишет издание Politico.

Напомним, что сенаторы США потребовали от Госдепа включить Россию в список государств, спонсирующих терроризм, в котором уже находятся КНДР, Куба, Иран и Сирия.

Тем временем в российской Государственной думе появился законопроект, предлагающий признать спонсором терроризма Украину.