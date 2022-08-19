У США стурбовані можливим визнанням Росії країною-спонсором тероризму

Включення РФ до списку держав-спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду про дозвіл зерновим судам залишати українські порти, вважають у Держдепі.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки стурбований можливим визнанням Російської Федерації країною-спонсором тероризму, пише Politico.

Занепокоєння Вашингтона полягає в тому, що включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду, яка дозволяє судам із зерном залишати українські порти, що послабила напруженість на світових ринках продовольства.

Варто також наголосити, що на країни, занесені до чорного списку терористів, поширюються загальні санкції, тому Сполучені Штати фактично позбавляють американців можливості вести ділові відносини у цих країнах. Це вплине на ключові економічні відносини з різними суб'єктами, які Сполучені Штати підтримують, попри низку санкцій.

"Дехто на капітолійському пагорбі наводить контраргумент: ухвалення Конгресом законодавства про визнання РФ країною-спонсором тероризму не призведе до автоматичного застосування санкцій, які зірвуть план доставки продуктів харчування. Казначейство могло б також розробити виключення, щоб догодити промисловості", — пише видання Politico.

Нагадаємо, що сенатори США вимагали від Держдепу включити Росію до списку держав, які спонсорують тероризм, у якому вже перебувають КНДР, Куба, Іран та Сирія.

Тим часом у російській Державній думі з'явився законопроєкт, що пропонує визнати спонсором тероризму Україну.